Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der US-Inflationszahlen hat sich an den Finanzmärkten wieder eine etwas freundlichere Tendenz durchgesetzt, so die Analysten der Helaba.EZB-Kommentare hätten ihren Teil dazu beigetragen. So habe EZB-Vize de Guindos davon gesprochen, dass es Anzeichen einer Arbeitsmarktkorrektur in der Eurozone gebe. Der jüngste Rückgang der Arbeitslosenquote auf ein Rekordtief (6,4%) unterstütze die Einschätzung de Guindos aber nicht und insofern scheine eine Zinssenkung früh im ersten Halbjahr 2024 keine ausgemachte Sache, zumal auch vonseiten der EZB-Vertreter konstatiert werde, dass die Disinflation Anfang des Jahres zunächst pausiere. Heute sei mit Blick auf die US-Daten zudem fraglich, ob die Zinseuphorie erneut angeheizt werde. ...

