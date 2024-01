VW stutzt die Preise für seine Elektromodelle nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren Ländern Europas. In Frankreich führt das etwa dazu, dass fast alle Versionen des ID.3, ID.4 und ID.5 nun für die staatlichen Kaufprämien qualifiziert sind. In mehreren europäischen Ländern geht Volkswagen mit einem Update seines Produktangebots und Preissenkungen in die Offensive. Zu den von VW besonders in den Fokus genommenen Märkten gehören Frankreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...