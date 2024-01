Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist 2023 trotz einer beeindruckenden Jahresauftakt- und Jahresendrallye wieder gesunken. Doch was bringt Anleger dazu, ihre Anteilsscheine zu verkaufen? Und wie geht es mit der Aktienquote in Deutschland weiter? 2022 war die Aktionärszahl mit 12,89 Millionen Menschen in Deutschland auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Im vergangenen Jahr hat sich das Bild allerdings eingetrübt. Das sagen die neuen Zahlen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...