Zuwachs bei der Kirchhoff Consult AG: Deutschlands größte partnergeführte Beratungsgesellschaft für Finanzkommunikation und ESG baut ihren Standort in Frankfurt weiter aus. So ist seit Jahresanfang mit Adrian Witt ein erfahrener Berater für Finanzkommunikation und IR neu an Bord. Adrian Witt, der auch die Weiterbildung zum "Certified Investor Relations Officer" (CIRO) des DIRK - Deutscher Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...