Die DBV hat zwei neue Ergänzungstarife für Beamte und Beamtinnen und Beamtenanwärter und -anwärterinnen gestartet. Neben allen Bestandteilen des bisherigen Angebots stellen die neuen Tarife besonders erweiterte Leistungen im Bereich Zahnversorgung und Vorsorge in den Vordergrund. Die DBV Deutsche Beamtenversicherung hat ihr Angebot an Beihilfeergänzungstarifen erweitert. Die Tarife zielen darauf ab, potenzielle Lücken in der Kostenerstattung für Beamte und Beamtinnen und Beamtenanwärter und -anwärterinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...