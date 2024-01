Heute die Daten zur Inflation in den USA - erreicht der US-Leitindex S&P 500 heute ein neues Alleithoch (also steigt er über 4818 Punkte)? Die Erwartung ist, dass die Inflation in der Kernrate fällt (von 4,0% zum Vorjahresmonat auf 3,8%), während die Headline-Zahl mit 3,2% etwas höher ausfallen dürfte als im Vormonat (damals 3,1%). Nach ...

