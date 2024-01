DJ De Cos: EZB von Stärke geldpolitischer Transmission überrascht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Pablo Hernandez de Cos von der Stärke der Übertragung ihrer geldpolitischen Maßnahmen in die Wirtschaft überrascht. "Sollte sich das in den nächsten Jahren fortsetzen, würde das zu einem geringeren Wachstum führen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Madrid.

Zu weiteren Leitzinsentwicklung äußerte sich der Spanier, der im nächsten Monat aus dem Amt scheidet, vorsichtig: "Das hohe Maß an Unsicherheit bedeutet, dass wir sehr wachsam bleiben müssen, um sowohl eine unzureichende Straffung zu vermeiden, die das Erreichen unseres Inflationsziels verhindern würde, als auch eine übermäßige Straffung, die der Konjunktur und der Beschäftigung unnötig schaden würde", sagte er.

Die EZB werde in den nächsten Monaten auf die Entwicklung der Konjunkturdaten achten und deren Implikationen für Inflation und damit geldpolitische Maßnahmen.

January 11, 2024

