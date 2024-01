Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Nachlassende wirtschaftliche Dynamik, bevorstehende Zinssenkungen und anhaltende geopolitische Risiken prägen das Kapitalmarktumfeld im Jahr 2024, so Daniel Kerbach, Chief Investment Officer der BayernInvest.Dabei deute vieles auf eine milde Rezession der US-Wirtschaft. "Die hohen Zinsen trüben die Kauflaune der US-Konsumenten. Finanzierungen für Häuser und Autos sind so teuer wie seit Jahren nicht mehr. Realistisch erscheint für die US-Wirtschaft ein Miniwachstum von etwa 1% im nächsten Jahr. In der Eurozone dürfte es sogar noch darunter liegen", sage Daniel Kerbach, Chief Investment Officer der BayernInvest. Das Wachstum in den Schwellenländern werde um die 4% betragen. Für die Weltwirtschaft sei 2024 mit einem verhaltenen Wachstum von etwa 2,5% zu rechnen. ...

