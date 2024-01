Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank (FED) hat seit Anfang 2022 ihren Leitzins von nahe null auf eine derzeitige Spanne von 5,25 bis 5,50% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In ihren letzten Sitzungen hätten die US-Währungshüter ihre Füße stillgehalten und der Leitzins sei auf unverändert hohem Niveau verblieben. Jüngst hätten fallende Ölpreise aufgrund einer saudischen Preissenkung dazu geführt, dass der 1-jährige US-Inflationsswap unter das 2% Niveau gegangen sei. Ebenso habe eine von der New York FED durchgeführte Umfrage bezüglich der 1-jährigen Inflationserwartung der Konsumenten den niedrigsten Stand seit drei Jahren erzielt. ...

