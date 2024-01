Der Goldpreis startet eher verhalten in das neue Jahr. Noch schwächer präsentiert sich Silber. Auch die Minenaktien haben zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt. "Insgesamt war das kein guter Jahresstart", sagt Markus Bußler. Er glaubt aber weiter daran, dass 2024 ein gutes Jahr für Edelmetallinvestoren werden dürfte. Eine seltsame Bewegung gab es zuletzt bei Palladium: Das Edelmetall schoss binnen weniger Tage um rund 30 Prozent nach oben, nur um in den drei Folgewochen die gesamten Gewinne wieder abzugeben. "Technisch finde ich die Situation bei Platin und Palladium durchaus spannend", sagt Markus Bußler. Allerdings sprechen die Fundamentaldaten eher nicht für steigende Kurse, schließlich handelt es sich bei Palladium ähnlich wie bei Platin um ein Katalysemetall. Und da der Anteil der Verbrennungsmotoren eher zurückgehen dürfte, dürfte auch die Nachfrage sinken. Im Bereich der Einzelaktien geht es diesesmal unter anderem um K92 Mining. Die Aktie erholt sich nach dem schwierigen Jahr 2023 zusehends. Für das vierte Quartal hat das Unternehmen eine Rekordproduktion gemeldet. "Die Schwierigkeiten aus 2023 dürften der Vergangenheit angehören", sagt Markus Bußler. Auch Barrick Gold wird in dem Video thematisiert. CEO Mark Bristow liebäugelt wohl mit einer Übernahme von First Quantum. Der Kupferproduzent hat enorme Probleme in Panama. Dort steht die Lizenz für die riesige Cobre Panama Mine zur Disposition. "Gelingt es, die Mine wieder in Produktion zu bringen, dann wäre First Quantum auf dem aktuellen Niveau sicherlich ein Schnäppchen." Im Gegensatz zu K92 kann Newmont nicht mit guten Nachrichten aufwarten. Angeblich soll die riesige Telfer-Mine in West-Australien stillgelegt sein, da man Risse in einer Wand des Damms der Tailings entdeckt haben soll. Telfer hat sich Newmont erst durch die Newcrest-Übernahme einverleibt. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube