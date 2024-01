DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: MLP - wachstumsstark mit Multi-Contracting

Frankfurt am Main, 11.01.2024 (pta/11.01.2024/10:32) - Der Allfinanz-Konzern MLP, der vor allem die akademische Klientel betreut und berät, ist mit seinem auf mehreren Säulen basierenden Geschäftsmodell weitgehend krisenresistent. Der Vorstand um Konzernchef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg und den CFO Reinhard Loose ist auf gutem Wege, die Unternehmensziele für 2023 zu erreichen.

Die MLP-Gruppe bietet Kapitalanlage- und Versicherungsprodukte für Privat- und Firmenkunden sowie für Institutionelle an. Nicht nur die aktuell günstige Bewertung der Aktie am Kapitalmarkt macht den Finanzdienstleister attraktiv, auch eine Dividendenrendite von 5.4 %, auf Basis der Ausschüttung für 2023, sprechen für ihn. Es ist nach Angaben des Unternehmens davon auszugehen, dass das Schlussquartal 2023 gut verlaufen ist. Die Prognose für das EBIT, das EUR 75 bis 85 Mio. erreichen soll, dürfte eingehalten worden sein. Dazu haben voraussichtlich nicht nur das Finanzierungsgeschäft und das Beratungsfeld Altersvorsorge beigetragen, sondern auch die Investitionen in die IT-Infrastruktur und ein effektives Kostenmanagement.

Mittelfristplanung bis 2025 im Visier

Auch die Ziele für 2025 können vermutlich gut eingehalten werden, so dass der Vorstandsvorsitzende Schroeder-Wildberg die Prognose bestätigte, nach der Ende 2025 ein EBIT von EUR 100 bis 110 Mio. sowie ein Umsatz von mehr als EUR 1.1 Mrd. zu erwarten seien. Das im Konzern betreute Vermögen, das aktuell EUR 55.9 Mio. beträgt, solle ein Niveau von EUR 62 bis 68 Mrd. erreichen. In der Sachversicherung rechnet MLP mit Beständen in der Größenordnung zwischen EUR 730 bis 810 Mio. Heute liegt das Volumen bei EUR 689 Mio. Der Allfinanz-Konzern investiert dazu vor allem in die Gewinnung und Qualifizierung der Nachwuchsberater. Die bereits für MLP tätigen Vertriebsexperten werden in der Altersvorsorge breiter geschult.

Versicherungsprodukte und Altersvorsorge gefragt

Die Gesamterlöse erreichten nach neun Monaten 2023 mit EUR 684.6 (674.7) Mio. einen neuen Höchstwert. Ein Auslöser dafür war das deutliche Wachstum der Sachversicherung um 13.9 %. Auch Altersvorsorge und Krankenversicherung legten um 6 bzw. 7.8 % signifikant zu. Lediglich im Geschäftsfeld Immobilien gingen die Erlöse nach drei Quartalen aufgrund des schwierigen Marktumfeldes erwartungsgemäß weiterhin deutlich zurück. Trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen in einzelnen Märkten erreichte das EBIT ein Niveau von EUR 45.2 (52.2) Mio. Euro.

