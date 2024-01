Die DWS-Aktie (WKN: DWS100) eilt von einem Hoch zum nächsten. Seit Ende Oktober 2023 hat sie von Kursen unter 27 € um fast +35% auf aktuell 36,18 € zugelegt. Aber hat das Papier auch Ausdauer, sprich kann man es nach diesem Höhenflug noch kaufen? DWS vorgestellt Die DWS Group GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein zur Deutschen Bank gehöriger internationaler Vermögensverwalter. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und gehörte von 2004 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...