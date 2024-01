Die Aktie der Lufthansa schwächelt am Donnerstag weiter. Jüngst durchbrach sie eine wichtige Unterstützungslinie in Form des GD50 bei 7,87 Euro. Zwei negative Analystenbewertungen setzen die Aktie unter Druck. Zuletzt gab die Lufthansa Neuigkeiten beim ITA-Einstieg bekannt.Die Bank of America (BofA) hat die Lufthansa-Aktie heute von "Neutral" auf "Underperform" herabgesetzt, mit einem Kursziel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...