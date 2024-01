Das Management der Ecclesia Gruppe wird um zwei Neuzugänge erweitert: Birgit Aspin und Thomas Olaynig verstärken künftig das Führungsteam. Der Versicherungsmakler will sein Wachstum so auf eine breitere Basis stellen. Die Ecclesia Gruppe meldet zwei Neuzugänge auf Führungsebene: Seit 01.01.2024 ist Birgit Aspin neu in der Geschäftsleitung und verantwortet als Chief People Officer den Bereich Personal der gesamten Unternehmensgruppe. Am 01.07.2024 folgt Thomas Olaynig, der die Leitung des Ressorts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...