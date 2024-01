Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten bestätigen die Leitzinserhöhung der Norges Bank im Dezember auf 4,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die monatlichen Veränderungsraten würden einen weiterhin hohen Inflationsdruck zeigen. Die Kernrate sei nur leicht rückläufig. Man gehe davon aus, dass bei einem langsamen Rückgang der Teuerungsrate das Inflationsziel von 2% noch in weiter Ferne liege. Eine erneute Zinserhöhung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. (11.01.2024/alc/a/a) ...

