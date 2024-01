Der Goldpreis zeigt im aktuellen Handel am Donnerstagmorgen eine leichte Steigerung auf 2033 US-Dollar pro 100 Unzen, ein Plus von 0.22 % in den letzten 24 Stunden. Trotz dieser kurzfristigen Gewinne verzeichnet Gold im Wochenrückblick einen Rückgang von -0.59 %. Dieses Auf und Ab spiegelt die Unsicherheit auf den Märkten wider, die durch diverse wirtschaftliche Schlüsselnachrichten weiter beeinflusst wird.Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf bedeutende Wirtschaftsdaten, die potenziell Einfluss auf den Preis für Gold (TVC:GOLD) nehmen könnten. Die ...

