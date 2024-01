© Foto: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel



Der Aktienkurs von About You ist über 17 Prozent nach oben geschnellt, nachdem der Bekleidungshändler seine Zahlen vorgelegt hat. Ist die Profitabilität in Sichtweite?Der deutsche Internethändler About You ist auf dem Weg zur Profitabilität einen großen Schritt vorangekommen. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal konnte das bereinigte operative Ergebnis in die Gewinnzone vorstoßen, zudem verzeichnete das Unternehmen eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 35,4 Prozent auf 40,3 Prozent. Gleichzeitig gab das Unternehmen, das 2014 als Tochtergesellschaft des Handelsriesen Otto gegründet und 2021 an die Börse gebracht wurde, einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum stagnierenden Umsatz …