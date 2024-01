© Foto: Dall-E



Cannabis-Aktien können die von Tilray vorgelegten, guten Quartalszahlen nicht nutzen. Der Erholungsversuch der Papiere ist vorerst gescheitert.Erholung trotz guter Zahlen abverkauft Der Start in das Jahr schien für Cannabis-Aktien nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen von Tilray Brands so vielversprechend: Die Kanadier überzeugten mit einem deutlich verbesserten Umsatzwachstum und einem großen Schritt in Richtung Profitabilität. Die anfängliche Begeisterung gegenüber dem Zahlenwerk wurde allerdings rasch abverkauft. Nach zwei weiteren Meldungen gestern steht nicht nur Tilray, sondern die gesamte Branche kurstechnisch schlechter da als noch vor den von Tilray vorgelegten Zahlen. …