Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) hat im August 2022 den OeKB > ESG Data Hub lanciert. Mit dem Onboarding der UniCredit Bank Austria nutzen gemessen am Firmenkundenkreditvolumen nun rund 80 Prozent des heimischen Bankensektors die zentrale Online-Plattform, nachdem unter anderem der Raiffeisen-Sektor, die Erste Bank und Sparkassen sowie die Oberbank bereits registriert waren. Damit wurde laut OeKB das Ziel erreicht, einen österreichischen Standard zu etablieren und den Unternehmen eine effiziente und niederschwellige Lösung zu bieten. Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria: "Als führende Firmenkundenbank des Landes unterstützen wir ganz entschieden diesen wichtigen Schritt in Richtung Vereinheitlichung der ESG-Daten in ...

