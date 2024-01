2023 geht als gutes Börsenjahr in die Geschichte ein. Doch wie geht es 2024 weiter? Samir Boyardan von HeavytraderZ hat sich Gedanken gemacht und zeigt, wie Anleger mit Fokus auf Nebenwerte in den nächsten zwölf Monaten profitieren können. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...