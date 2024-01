Die Heizölpreise in Deutschland geben am Donnerstag weiter nach. Ein Tages-Minus von 0,4 Cent reicht aus, um den bundesweiten Durchschnittspreis auf den tiefsten Stand seit Ende Juli 2023 zu drücken. In Österreich und der Schweiz bewegen sich die Notierungen auf Tagesbasis zunächst nur wenig, insgesamt besteht auch hier ein klarer Abwärtstrend. Die Ölnotierungen am Weltmarkt können sich unterdessen ...

