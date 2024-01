© Foto: Pexels



Ether erlebt einen Höhenflug, nachdem die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA von der SEC genehmigt wurden. Anleger sind optimistisch, dass bald auch Ether-ETFs folgen könnten.Ether stieg in den letzten 24 Stunden zeitweise um mehr als neun Prozent auf 2.585 US-Dollar - ein 20-Monats-Hoch. Der Bitcoin hingegen notierte kaum verändert bei 46.253 US-Dollar. Laurence Smith, Senior Strategist bei Consensys, schrieb in einer Notiz, die von Bloomberg zitiert wurde, dass die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA "wahrscheinlich nur die erste Genehmigung für ETFs auf digitale Vermögenswerte ist. Wir erwarten, dass ein Ether-ETF der nächste sein wird". Der Hype um Bitcoin-ETFs hatte sich …