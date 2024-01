Heute im gabb: Um 12:24 liegt der ATX mit -0.05 Prozent im Minus bei 3420 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.74% auf 14.6 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.18% auf 3.865 Euro und Amag mit +1.17% auf 30.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16719 ( -0.03%, Ultimo 2023: 16751, -0.19% ytd). - News zu Agrana, Vorsorge-Studie, Verbund, OeKB, Research zu CA Immo- Nachlese: Das sind die 14 Sieger bei den Number One Awards- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, EuroTeleSites, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Franz Jurkowitsch führt den 2. Tag in der GGC- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: DO & CO, Amag, Polytec Group- Börsegeschichte 11.1.: Extremes zu Amag, Uniqa und Frequentis- ...

