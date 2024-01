USU Software meldet einen neuen Auftrag: Man sei von einem Systemhaus aus dem öffentlichen Sektor Lieferung und Implementierung einer Lösung für das End-to-End-Monitoring beauftragt worden, so das Unternehmen aus Möglingen am Donnerstag. Das Auftragsvolumen auf Basis des vereinbarten Rahmenvertrags liege im hohen sechsstelligen Bereich, so USU Software. ...

