Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Hartnäckigkeit des Inflationsschocks haben die Märkte ihre Erwartungen angepasst, so Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management, in seinem aktuellen Marktkommentar."Weltweit haben die Zentralbanken die Zinssätze angehoben, um das Wirtschaftswachstum einzuschränken und den Inflationsdruck zu dämpfen. Allerdings scheint sich die Welle der Zinserhöhungen abzuflauen - die Frage ist nicht mehr "wie hoch" die Zinssätze angehoben werden, sondern ?wie lange? sie auf dem aktuell hohen Niveau gehalten werden sollten." Einige Schwellenländer wie beispielsweise Chile und Brasilien hätten bereits begonnen, ihre Zinssätze zu senken. ...

