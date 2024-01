Zürich (www.fondscheck.de) - Die weltweite Nachfrage nach Frischwasser nimmt aufgrund des steigenden Wohlstands seit Jahrzehnten kontinuierlich und überproportional zum Bevölkerungswachstum zu, so Karsten Marzinzik, Country Head Germany, Austria and Liechtenstein bei Swisscanto.Gemäß der UN habe der Nachfrageanstieg seit 1980 bei rund einem Prozent pro Jahr gelegen und erhöhe entsprechend den Wasserverbrauch. Doch die global verfügbaren Frischwasservorkommen (Oberflächen- und Grundwasser) seien limitiert. Der Klimawandel gefährde zudem die verfügbare Menge an nutzbarem Wasser. In der Folge drohe die so genannte Wasserlücke immer größer zu werden. Die Schließung der Wasserlücke sei daher eine elementar wichtige Aufgabe für Politik und Gesellschaft. Und sie biete, insbesondere auch aus Sicht von Anlegerinnen und Anleger mit dem Fokus auf nachhaltige Entwicklungen und Anlagelösungen, attraktive Investitionsmöglichkeiten. ...

