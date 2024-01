© Foto: Igor Golovniov - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Bank of America hat mehrere Top-Aktien aus dem KI-Sektor hervorgehoben. Trotz Bedenken einiger Investoren, dass der aktuelle KI-Boom nur von kurzer Dauer sein könnte, glauben die Analysten der US-Bank, dass es bei Künstlicher Intelligenz (KI) anders ist. Im Gegensatz zu früheren Technologiebooms sind diesmal globale Cloud Service Provider (CSPs) und Unternehmen die Hauptakteure, die in KI investieren, um Umsatz zu steigern, Effizienz zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln. Die Bank of America erwartet, dass die KI-Investitionen in diesem Jahr 164 Milliarden US-Dollar erreichen werden, gegenüber 127 bis 146 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2021 und 2022. Dies wird laut den …