LambdaTest-Ergebnisse werden direkt in einem benutzerdefinierten New Relic-Dashboard angezeigt, um Komplikationen bei der Beobachtung zu vermeiden und die Softwareentwicklung so zu optimieren, dass qualitativ hochwertige Produkte schneller bereitgestellt werden können

LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, kündigte eine Integration mit New Relic an, der All-in-One-Observability-Plattform für Ingenieure, um die Lücke zwischen Tests und Leistungsüberwachung zu schließen. Diese Integration ermöglicht es Softwareentwicklungs-, Qualitätssicherungs- und DevOps-Teams, ihre Testmetriken für digitale Erlebnisse in Echtzeit zu visualisieren und nachzuvollziehen, indem sie eine Gesamtansicht ihrer LambdaTest-Ergebnisse zusammen mit Leistungsübersichten aus dem gesamten Software-Stack erstellen alles innerhalb der Beobachtungsplattform New Relic. Durch die Möglichkeit, die Ergebnisse automatisierter Tests zu optimieren und zu überwachen, erhalten technische Teams tiefere Einblicke in Automatisierungsscripts, die es ihnen ermöglichen, qualitativ hochwertige Produkte schneller bereitzustellen.

Moderne Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass digitale Ökosysteme immer komplexer, größer und verteilter werden. Gleichzeitig haben Softwareteams und Tester ohne eine einheitliche Plattform nur begrenzten Einblick in die Performance der Automatisierungsscripts, was zu Kollaborationssilos, ineffizienter Ressourcennutzung, verzögerter Erkennung von Vorfällen und einer längeren Reaktionszeit führen kann. Um dem Bedarf an Beobachtbarkeit der Daten und Analysen zu ausgeführten Tests gerecht zu werden, erhalten die Entwicklungsteams durch die Integration instruktive Erkenntnisse, um Automatisierungsscript-Probleme effizient zu lösen, Testengpässe zu verringern und die Performance der Software zu optimieren. So können Unternehmen eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung der Anwendungen sicherstellen, um ihren Kunden bessere digitale Erlebnisse zu bieten bevor es zu einer Beeinträchtigung des Geschäftsergebnisses kommen kann.

Die Integration von LambdaTest und New Relic eröffnet Benutzern folgende Möglichkeiten:

Proaktives Verbessern digitaler Erlebnisse mit einem vorgefertigten, kuratierten New Relic-Dashboard, um wichtige Kennzahlen wie Testausführungen, Zeiträume, Ausfallraten und Fehler zu überwachen.

mit einem vorgefertigten, kuratierten New Relic-Dashboard, um wichtige Kennzahlen wie Testausführungen, Zeiträume, Ausfallraten und Fehler zu überwachen. Beschleunigte Fehlerbehebung durch tiefere Einblicke in gescheiterte Tests, Anomalien und Umgebungen, in denen Fehler aufgetreten sind.

durch tiefere Einblicke in gescheiterte Tests, Anomalien und Umgebungen, in denen Fehler aufgetreten sind. Schaffung besserer plattformübergreifender Erlebnisse durch Einblick in die Kompatibilität und Funktionalität von Websites und Anwendungen auf Tausenden verschiedener Browser und Geräte.

"In unserer digitalen Welt sind schlechte Benutzererlebnisse mehr als nur ein Ärgernis sie können zu erheblichen Umsatzeinbußen führen", sagte Manav Khurana, Chief Product Officer bei New Relic. "Durch die Integration von LambdaTest mit New Relic kombinieren wir die Möglichkeiten zur automatischen Prüfung digitaler Erlebnisse mit unserer einheitlichen Telemetrie- und Komplettsystem-Beobachtungsplattform damit Unternehmen ihre digitalen Erlebnisse optimieren können, ohne mehrere Tools zur Überwachung ihres restlichen Software-Stacks zu benötigen."

Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest, erklärte: "Diese Integration ist nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ein strategischer Schritt, um Unternehmen eine datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Die kombinierten Stärken von LambdaTest und New Relic stellen sicher, dass Unternehmen qualitativ hochwertige Software schneller liefern können, was letztendlich zu ihrem Geschäftsergebnis beiträgt."

Diese Integration steht jetzt allen LambdaTest-Benutzern und allen Benutzern der New Relic-Vollplattform ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Zur Einführung schauen Sie sich die LambdaTest Quickstart Integration für New Relic an.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite und den LambdaTest-Blog.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die dabei hilft, die Markteinführungszeit durch Just-in-Time-Test-Orchestrierung (JITTO) drastisch zu verkürzen. Dadurch werden qualitativ hochwertige Freigaben und eine beschleunigte digitale Transformation sichergestellt. Über 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich für ihren Testbedarf auf LambdaTest.

Browser App Testing Cloud ermöglicht Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testraster in der Cloud für alle Frameworks und Programmiersprachen blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller fertigzustellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com.

