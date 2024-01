Nach einem schwachen Jahresstart legt die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) am Donnerstag um rund +3% zu. Hintergrund dürften neue Aufträge sein, die der Windanlagenbauer in den vergangenen drei Tagen gemeldet hat. Brummt das Geschäft, sodass Anleger hier zugreifen können? Nordex vorgestellt Die Nordex SE mit Sitz in Hamburg entwickelt und produziert Onshore-Windkraftanlagen (für den Betrieb an Land). Neben der Hauptproduktionsstätte in Rostock fertigt ...

