Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach jahrelanger Gegenwehr eingelenkt: Bitcoin-ETFs sind in den USA ab sofort zulässig. In Deutschland sind die ETFs zumindest vorerst noch vom Tisch - wenngleich auch hierzulande Kleinanleger von der Genehmigung profitieren könnten. Was im Vorfeld schon erwartet worden war, ist am Mittwochabend deutscher Zeit nun eingetreten: Die United States Securities and Exchange Commission, kurz SEC, hat Bitcoin-ETFs für zulässig erklärt.

