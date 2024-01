Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5179/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #564 geht es um die Idee eines Volksbegehrens, was die KESt-Behaltefrist betrifft, dann wäre auch mal ein wirtschaftliches Anliegen hier Thema. Ich würde das unterstützen und promoten. Weiters: News zu Agrana, einer Vorsorge-Studie von Erste und Städtische, Verbund, OeKB, Research zu CA Immo. Historisches habe ich zu Amag, Frequentis und Uniqa. Weiter gehts im Podcast. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die ...

