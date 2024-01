Las Vegas (ots/PRNewswire) -Das weltweit tätige Elektronik- und Haushaltsgeräteunternehmen Hisense stellt auf der CES 2024 seine bahnbrechenden Laser-TV-Innovationen vor und präsentiert die nächste Generation von Unterhaltungslösungen für das Kino zu Hause.Hisense ist ein Pionier bei Laser-TV-Innovationen und hat weltweit das erste 8K-Laser-TV und das bahnbrechende TriChroma-Laser-TV eingeführt. Auf der CES 2024 setzt Hisense seine Vorreiterrolle bei technologischen Innovationen fort, indem es das weltweit erste 8K Sonic Screen Laser TV vorstellt, das mit dem weltweit größten Sonic-Bildschirm mit 3,4\u33a1 Klangfläche und über 100.000 Klangeinheiten aufwartet. Der Ton kommt von der Leinwand und bietet ein intensives Erlebnis, das mit dem eines professionellen Kinos vergleichbar ist. Der neue rollbare Laser-Fernseher von Hisense revolutioniert das Betrachten von Großbildschirmen und sprengt die Grenzen herkömmlicher Installationen. Durch das nahtlose Aufrollen und Ausblenden des Laser-Bildschirms, der das Umgebungslicht zurückhält, wird den Verbrauchern ein hochleistungsfähiges Seherlebnis geboten und die Möglichkeit, den Bildschirm auszublenden, wenn er nicht benutzt wird.Im Vergleich zum rollbaren Bildschirm war am Hisense-Stand auch das Ultra Slim 4K Laser TV mit kompakter Laser-Engine und ultraflacher Display-Technologie zu sehen - das kleinste 4K Laser TV der Branche. Der ultraflache Bildschirm ist nur 1,57 cm tief und wiegt 7,5 kg, was eine unauffällige und nahtlose Integration in den Wohnbereich ermöglicht, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.Hisense hat nicht nur Entwicklungen im Bereich der Bildqualität und der Bildschirmimmersion gezeigt, sondern auch neu definiert, was bei Laser-Fernsehern in Bezug auf hohen Dynamikbereich, Helligkeit, Kontrast und visuelle Tiefe möglich ist. Der weltweit erste Ultra Black Screen Laser-Fernseher enthält eine Mikro-Nano-Anti-Glare-Filmtechnologie, die die Lichtausnutzung um 50 % verbessert und so eine noch nie dagewesene Verbesserung der Helligkeit und des Kontrasts des Displays ermöglicht. Mit einer weiteren Bemühung, die Helligkeit und den Kontrast zu verbessern, nämlich dem Dynamic Light Steering Laser TV von Hisense, das die Barco Bright-Technologie beinhaltet, wird der Wunsch der Verbraucher nach einem überragenden Bild in jeder Umgebung erfüllt - egal ob hell oder dunkel.Hisense präsentierte auch seine hochmoderne Display-Technologie für die Automobilindustrie. Das Automobile Laser Display simuliert ein vollständiges Erlebnis im Fahrzeug mit Hilfe fortschrittlicher Laserprojektionstechnologie und wurde mit dem CES 2024 Innovation Award Honoree ausgezeichnet. Das AR Heads Up Display (HUD) von Hisense integriert holografische Technologie und TriChroma-Dreifach-Laserprojektion und verwandelt die Windschutzscheibe des Fahrzeugs in einen Informationsknotenpunkt, der dem Fahrer durch multidirektionale Anzeigen in hoher Auflösung gleichzeitig virtuelle Bilder und die reale Umgebung zeigt und eine bemerkenswerte Transparenz bietet. Das AR HUD erweitert seine Fähigkeiten auch auf den Außenbereich, indem es Scheinwerferprojektionsgeräte für Sicherheitshinweise integriert und den optischen Pfad für eine verbesserte AR-HUD-Leistung optimiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315483/Hisense_s_new_Rollable_Laser_TV__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2315482/Hisense_Ultra_Slim_4K_Laser_TV.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revolutionare-laser-tv-innovationen-von-hisense-auf-der-ces-2024-vorgestellt-302032628.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100914975