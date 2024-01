Die US-Regierung gibt weitere 623 Millionen US-Dollar für ein Förderprogramm zum Aufbau von Ladeinfrastruktur und alternativer Betankungsinfrastruktur frei. Mit dem sogenannten CFI-Programm soll vor allem die Infrastruktur in Städten und ländlichen Gebieten ausgebaut werden. Das Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Program sieht über einen Zeitraum von fünf Jahren Förderungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar vor. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...