Der Euro hat sich am Donnerstag vor den wichtigen US-Inflationsdaten kaum bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0974 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0946 (Dienstag 1,0940) Dollar festgesetzt.Der Devisenmarkt erwartet mit Spannung die Inflationsdaten aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...