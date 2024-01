Bei Apple bringen sich die Kritiker in Stellung, die vor einer Überbewertung der Aktie warnen. Die Aussagen sind nicht neu und sie unterschlagen ein wichtiges Detail.Apple lief 2023 der Entwicklung der anderen Big-Tech-Aktien hinterher", mäkelte der US-Finanzsender CNBC kurz vor dem Jahreswechsel und sorgte mit dem Aufmacher nicht nur in der Redaktion des AKTIONÄR für Kopfschütteln. Um die suggerierte schwache Performance des iPhone-Produzenten in die richtige Perspektive zu rücken: Apple beendete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...