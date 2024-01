Der Münchner Auto-Abo-Anbieter Finn hat seine Serie-C-Finanzierungsrunde über 100 Millionen Euro Eigenkapital abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom Growth-Equity-Fonds "Planet First Partners'. Mit dem neuen Kapital will das Unternehmen sein Wachstum im Elektroauto-Segment beschleunigen. Neben dem Growth-Equity-Fonds haben sich auch Bestandsinvestoren an der neuerlichen Finanzierungsrunde beteiligt, darunter unter anderem HV Capital, Korelya ...

