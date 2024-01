So wie die ersten 5 Handelstage des Jahres laufen, so wird die Gesamtrichtung des Börsenjahres - Das würde für 2024 ein ziemlich tristes Jahr werden. Alles Unsinn? Einige Börsenweisheiten kann man getrost ignorieren. Dennoch gibt es wiederkehrende Muster, die sich traditionell auf die jeweilige Marktlage anpassen und bei Investitionsplanungen helfen. Was es mit der Saisonalität auf sich hat und weshalb Sie Ihren Sommerurlaub nicht in den August legen sollten, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe, HSBC.