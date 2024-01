Ein echtes Auf und Ab gibt es am Donnerstag bei der Südzucker-Aktie (WKN: 729700). Bis zu +3,7% ging es nach unten bislang und bis zu +1,3% nach oben. Was lässt Anleger schwanken und stürzt den Wert in eine solche Volatilität? Südzucker vorgestellt Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim gehört zu den international führenden Herstellern von Zucker und Süßungsmitteln. Daneben ist der Konzern ein bedeutendes Unternehmen in der Nahrungsmittelindustrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...