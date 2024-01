ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Reifenhersteller könne den Markt mit seinem operativen Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr positiv überraschen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der freie Barmittelzufluss trotz makroökonomischer Unsicherheiten gut berechenbar. Für die Papiere spreche ebenfalls die im historischen Vergleich niedrige Bewertung./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 15:54 / GMT

ISIN: FR001400AJ45