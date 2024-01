Börsen News: Walt Disney, Home Depot, Monday.com & About You - Finger weg oder Einstiegschance?

Vor den Inflationszahlen in den USA blieben die Märkte relativ unaufgeregt. Nun fallen die Inflationsdaten etwas heißer als erwartet aus. Der kurze Rücksetzer bleibt vorbörslich jedoch überschaubar. Der Nasdaq 100 fängt sich rund 100 Punkte tiefer. Der große Verkaufsdruck bleibt erneut aus. Spannend dürfte es sein, wie sich die US-Börsen im Laufe des Handelstages schlagen.

Das Börsenjahr 2024 startete gemischt. Nachdem es an einigen Tagen mitunter deutliche Korrekturbewegungen gab, haben sich viele Aktien und auch die Indizes mittlerweile gefangen. Mit einer erneuten Stärke bei Halbleiter-Aktien und Turnaround-Tendenzen im Biotech-Sektor meldeten schon erste Segmente einen Anspruch auf ein erfolgreiches Jahr 2024 an. Zugleich gibt es auch durchaus spannenden Bewegungen bei einigen Einzeltiteln.

Schauen wir uns also einmal den Status quo bei Walt Disney, Home Depot, Monday.com und About You an. Während bei einigen Aktien die Sorgen zunehmen, könnte sich bei anderen Titeln schon Anfang Januar eine Einstiegschance ergeben.

Walt Disney: Momentum lässt nach, Verkaufssignal bei Walt Disney

Nach schwachen Jahren legte der Unterhaltungskonzern aus den USA den Schalter um. Ein neues Kostenbewusstsein soll her, dazu gibt es bestenfalls wieder Wachstum. Die Walt Disney Aktie wurde als einer der heißtesten Turnarounds für das Jahr 2024 angekündigt. Die Erholungsbewegung schritt zuletzt voran, nun trübte sich das Chartbild jedoch erneut ein. Denn das Momentum ließ zuletzt kräftig nach. Dabei rutschte die Walt Disney Aktie im gestrigen Handel unter die 200-Tagelinie. Auch heute eröffnet die Walt Disney Aktie schwächer, ein Verkaufssignal wurde generiert. Ein Einstieg drängt sich technisch nicht auf, das Supportniveau rund um 85 $ könnte sich für eine Trendwende eignen.

AltIndex-Daten zeigen zugleich ein neutrales Sentiment. Auch hier deutet sich keine neue Dynamik an. Insoweit bleiben Anleger bei der Walt Disney Aktie aktuell tendenziell an der Seitenlinie.

Home Depot: Operatives Geschäft zieht an, Kaufchance bei Home Depot?

Ein weiterer Kandidat für 2024 könnte die Home Depot Aktie sein. Doch hier läuft es operativ wohl deutlich besser. Erst heute gab es eine Aufstufung der Analysten von Wedbush. Denn diese sehen die Home Depot Aktie als Outperform-Kandidat für das Jahr 2024. Nachdem das Unternehmen 2023 schwächelte, sollte die Nachfrage jetzt wieder anziehen. Das gelte insbesondere für das Pro-Segment. Hier ist die Home Depot einer der größten Profiteure für das neue Jahr.

Zuletzt gelang bei der Home Depot Aktie ein sauberer Ausbruch aus der Seitwärtsrange, mitsamt erfolgreichem Retest. Nun könnte ein neues Verlaufshoch das nächste Kaufsignal generieren. Der Weg für weitere Kursgewinne scheint frei - das nächste Kursziel liegt bei rund 375 $.

Auch Sentiment-Daten unterstreichen den bullischen Eindruck. Hier gab es zuletzt eine deutliche Verbesserung, die Home Depot Aktie könnte die aufwärtsgerichtete Trendbewegung fortsetzen.

Monday.com: Relative Stärke bei Cloud-Aktie - gelingt der Ausbruch?

Eindrucksvolle Stärke stellt die Monday.com Aktie zuletzt unter Beweis. Denn die Cloud-Aktie steigt in einer Woche um rund 12,5 %. Dennoch ist die Cloud Aktie noch fast 50 % vom Allzeithoch entfernt. Die Bewertung hat sich normalisiert, Monday.com ist immer noch ein Wachstumsunternehmen. Im Jahr 2024 könnten Tech-Aktien der zweiten Reihe von sinkenden Zinsen profitieren, während zugleich der Fokus über die Magnificient 7 auf die Marktbreite ausgedehnt werden dürfte.

Zuletzt baute die Monday.com Aktie wieder Stärke auf. Vorbörslich notieren die Anteilsscheine jedoch leichter, der Angriff auf das Verlaufshoch bei 200 $ könnte damit etwas aufgeschoben werden.

About You: Aktie hebt nach Quartalszahlen ab, Prognose verhalten

Nachdem der Online-Bekleidungshändler About You heute die neuen Quartalszahlen verkündete, verzeichnete der Aktienkurs direkt einen Sprung von über 15 Prozent. Der Markt honorierte die3 Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zur Profitabilität. Im vergangenen dritten Geschäftsquartal gelang es About You, sein bereinigtes operatives Ergebnis in die Gewinnzone zu bringen, begleitet von einer signifikanten Steigerung der Bruttomarge auf 40,3 Prozent.

Trotz dieser positiven Entwicklung zeigt das Wachstum des Unternehmens eine Verlangsamung, während gleichzeitig die Profitabilität zunehmend in den Fokus rückt. Der Markt bewertet derzeit profitable Unternehmen hoch, für About You wird es mittelfristig dennoch wichtig sein, das Geschäftsmodell weiter auszubauen. Die aktuelle Prognose ist eher verhalten, 2024 sind die Kunden noch nicht in Konsumlaune.

Intraday hat die About You Aktie mittlerweile auch schon die Hälfte der Gewinne wieder abgegeben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.