Ethereum, Ethereum Classic, Ethereum Name Service - ETH Token schaffen Sprung im Kurs

Nach der Aufregung um die Zulassung von Bitcoin SPOT ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC punktet nicht Bitcoin mit einem enormen Preisanstieg, sondern Ethereum und seine Namensvetter.

Ethereum Kurs der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Ethereum (ETH) verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von fast 10% und notiert nun bei 2.636 US-Dollar. Noch beeindruckender ist der Anstieg von Ethereum Classic (ETC), der um 39% auf 29,73 US-Dollar sprang. Der Ethereum Name Service Token (ENS) erlebte sogar einen Anstieg von 39,7% und schaffte es damit neu in die Liste der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit dieser beachtlichen Performance stehen insbesondere ETC und ENS an der Spitze der 24-Stunden-Performer.

Über den gesamten Markt hinweg herrscht heute Morgen eine bullishe Stimmung, und nur wenige Coins verzeichnen im 24-Stunden-Vergleich Verluste. Diese Verluste sind zudem sehr gering; so musste beispielsweise der Spitzenreiter von gestern, Lido DAO, lediglich einen Wertverlust von 1,5% hinnehmen. Der Fear and Greed Index, der die Marktstimmung misst, ist indes auf 74 gestiegen. Dies deutet auf eine Zunahme des Vertrauens im Markt in den letzten Tagen hin.

Was ist der Ethereum Name Service ($ENS) Token?

Der Ethereum Name Service (ENS) ist eine dezentrale Benennungslösung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. ENS macht es einfacher, Ethereum-Adressen zu verwenden, indem es lange, komplexe Adressen durch einfach zu merkende Namen ersetzt. Diese Namen enden typischerweise auf ".eth" und stellen eine benutzerfreundlichere Alternative zu den herkömmlichen Ethereum-Adressen dar, die normalerweise aus einer langen Kette von Zahlen und Buchstaben bestehen.

Startseite von ENS, Quelle: https://ens.domains/de/

Der Hauptzweck des ENS besteht darin, diese menschenlesbaren Namen wie "beispiel.eth" den maschinenlesbaren Ethereum-Adressen zuzuordnen. Dies erleichtert es Benutzern erheblich, Transaktionen durchzuführen und Adressen auszutauschen, da das Risiko von Fehlern beim Kopieren und Einfügen der langen Adressen verringert wird.

ENS bietet auch eine Reihe von Vorteilen wie Fehlerreduzierung, Unveränderlichkeit, eine einfache Suchtechnik und die Möglichkeit, ENS-Domains als NFTs auf Marktplätzen zu handeln oder als Sicherheiten für Darlehen zu verwenden.

ENS verfügt dabei über einen eigenen Governance-Token, bekannt als ENS-Token. Dieser ERC-20-Token wurde im Rahmen eines Airdrops an ENS-Domaininhaber, Mitwirkende am ENS-Projekt und die ENS DAO-Community-Treasury verteilt. Der Hauptzweck des Tokens liegt in der Governance des ENS-Protokolls und des Community-Treasurys.

The @3numdao team couldn't be more excited to launch our brand new mobile beta app We've been BUSY building



What can users expect?

Unparalleled Web3 communications app

Set your favorite @ensdomains or @avvydomains as your outbound Caller ID to ANY phone number… pic.twitter.com/Z2myHfr2cf - 3NUM.eth (@3numdao) January 10, 2024

Die ENS-Domainregistrierung ist mit einer jährlichen Gebühr verbunden. Für Namen mit fünf oder mehr Zeichen beträgt die Gebühr 5 Dollar pro Jahr, während kürzere Namen entsprechend teurer sind.

Der jüngste Anstieg des ENS-Tokens könnte teilweise mit den jüngsten Äußerungen von Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin zusammenhängen, der kürzlich die Ausdehnung des Ethereum Name Service (ENS) auf mehrere Layer-2-Lösungen gefordert hat. Buterin betonte, dass eine solche Erweiterung den ENS "super-wichtig" und "erschwinglich" machen könnte.

Seit Buterins Tweet am 3. Januar scheint der ENS-Tokens einen neuen Aufschwung zu erleben, getrieben von der wachsenden Zuversicht in die kontinuierliche Ausbreitung und Akzeptanz von Ethereum. Da der ENS eine wichtige Infrastrukturkomponente des Ethereum-Ökosystems darstellt, scheinen die Wachstumsaussichten des ENS eng mit der allgemeinen Aufwärtsentwicklung von Ethereum verknüpft zu sein, die derzeit prognostiziert wird.

All L2s should be working on (trustless, merkle-proof-based) CCIP resolvers, so that we can have ENS subdomains registerable, updateable and readable directly on L2s.



ENS is super-important, it needs to be affordable!https://t.co/Ice1lTttFE - vitalik.eth (@VitalikButerin) January 3, 2024

Interessanterweise stellte die Community sofort Parallelen zu seinem Tweet über Solana im Jahr 2022 her. Es bleibt abzuwarten, ob ENS einen ähnlichen Aufstieg wie die Solana Blockchain erwarten darf.

ETH-Basis: SPONGE zeigt ebenfalls gute Performance

In den letzten Tagen zeigte auch Sponge, ein auf Ethereum basierender Token, eine beeindruckende Performance. Der Hype um den SPONGE-Token erreichte Mitte 2023 einen Höhepunkt, als er schnell eine Marktkapitalisierung von rund 100 Millionen Dollar erzielte. Frühe Investoren konnten signifikante Gewinne verzeichnen, und der Token hat bis heute eine aktive Gemeinschaft von 30.000 Anhängern auf verschiedenen Plattformen.

SPONGE Account auf X Quelle: www.x.com

Diese Community wird nun für die Einführung von SPONGE V2, einer Weiterentwicklung des ursprünglichen Tokens, mobilisiert, mit dem Ziel, dessen Erfolg zu übertreffen.

Das Team hinter SPONGE konzentriert sich auf gezielte Strategien wie verstärktes Marketing, Präsenz auf größeren Kryptobörsen und die Einführung eines eigenen Play-to-Earn-Spiels, um den Erfolg von SPONGE V2 zu maximieren.

Die Möglichkeit, SPONGE zu erwerben, ist exklusiv für Besitzer des ursprünglichen SPONGE-Tokens vorbehalten. Diese können ihre Tokens in den V2 Staking Pool einbringen und werden mit neuen SPONGE V2- Tokens belohnt. Neue Interessenten können SPONGE über die Website kaufen, wobei die gekauften Tokens automatisch in den Staking Pool fließen und langfristige Renditen in Form von SPONGE V2 generieren. Darüber hinaus erhalten Käufer der ursprünglichen SPONGE-Tokens eine gleichwertige Menge an SPONGE V2- Tokens.

SPONGE STaking Dashboard, Quelle: www.sponge.vip

Für Investoren bietet SPONGE mehrere Vorteile. Da er vom gleichen Team wie der ursprüngliche Sponge-Token angeboten wird, besteht eine hohe Sicherheit, keinem Betrug zum Opfer zu fallen - eine wichtige Gewissheit im Bereich der Meme Coins.

Zudem verfügt SPONGE bereits über eine starke Community, was die Etablierung des neuen Coins beschleunigen kann. Das erfahrene Team hat auch die Fähigkeit, den Coin an zahlreichen Börsen zu listen und plant, seine Bekanntheit und seinen Wert durch Influencer, Medien und Partnerschaften weiter zu steigern.

