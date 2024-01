Der DAX konnte seit dem Korrekturtief bei 16.444 Punkten vom 05. Januar bereits wieder deutlich hochziehen und dabei auch über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen. In den Vortagen konsolidierte der DAX im Bereich um den 10er-EMA und konnte dann weiter hochziehen. Am Vortag ging der DAX bei 16.723 Punkten aus dem Handel. Der zeigt sich am heutigen frühen Donnerstagnachmittag nach den US-Inflationsdaten bei 16.680 Punkten. Damit aber weiterhin über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...