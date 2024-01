Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Abend, dem 10.01.2024, hat die Securities and Exchange Commission (SEC) die Zulassung für den ersten Exchange Traded Fund (ETF) für Bitcoin Spot-Handel erteilt. Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6/ WKN A0M93V), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, wird von der damit einhergehenden zunehmenden Akzeptanz von Blockchain-Lösungen im Finanzsektor und dem gesteigerten Interesse am Kryptowährungsmarkt profitieren. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

