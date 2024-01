Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Notenbanken auf ihren letzten Sitzungen in 2023 für das neue Jahr Zinssenkungen signalisierten, kletterte der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) auf 138,64 Prozentpunkte, so die Börse Stuttgart.Das habe den höchsten Stand seit März 2023 bedeutet. Zum Start in das neue Handelsjahr scheinen sich die Erwartungen der Anleger wieder etwas zu verschieben, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...