Kulmbach (www.fondscheck.de) - Das ging schnell: Nur wenige Stunden nach der Genehmigung haben die beiden Bitcoin-ETFs von BlackRock und Grayscale den Handel aufgenommen und erfreuen sich im vorbörslichen US-Handel reger Nachfrage, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und weil die Anbieter jeden ETF mit physischen Bitcoins (ISIN: CRYPT0000BTC) hinterlegen müssten, würden die BlackRock und Grayscale gerade alle Bitcoins am Markt aufkaufen, die sie kriegen könnten - und die sie kriegen müssten. Aber es gebe offenbar nur wenige Verkäufer, was den Preis des Bitcoin immer weiter nach oben treibe. ...

