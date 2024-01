Die erste Reaktion auf die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs am Mittwochabend deutscher Zeit war eher verhalten. Gewinnmitnahmen blieben aus, der große Ausbruch aber auch. Im Laufe des Donnerstags ist der Bitcoin aber doch ins Laufen gekommen. Pünktlich zum Handelsstart an der Wall Street legt er nun eine Schippe drauf.Es scheint fast so, als hätten die Bitcoin-Bullen dem Braten am Mittwochabend zunächst nicht so recht getraut, nachdem sich die vermeintliche ETF-Zulassung am Dienstag als Falschmeldung ...

