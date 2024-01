Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Rentenversicherer Athene Holdings begibt eine Anleihe (ISIN US04686JAG67/ WKN A3LSCU) im Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 5,875% p.a. und werde halbjährlich ausgezahlt, erstmals am 15.07.2024. Als Fälligkeitsdatum sei der 15.01.2034 angegeben. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. (Bonds Weekly Ausgabe vom 11.01.2024) (11.01.2024/alc/n/a) ...

