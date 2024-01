© Foto: DALL-E



Das Bitcoin-Handelsvolumen erreicht mit dem Start des Grayscale Bitcoin-Spot-ETF ein Zehn-Monats-Hoch. Die Hintergründe. Das Handelsvolumen des Bitcoin ist heute auf ein Zehn-Monats-Hoch gestiegen. Grund dafür ist, dass heute der Handel mit dem Grayscale Bitcoin-Spot-ETF beginnt, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Zuvor waren bereits mehrere Bitcoin-Spot-ETFs in den USA von der US-Börsenaufsicht SEC zugelassen worden. Ein bemerkenswerter Anstieg des Handelsvolumens wurde am Donnerstag um 7:15 Uhr in New York verzeichnet, als das Tagesvolumen auf 52 Milliarden US-Dollar anstieg. Dieser von CoinGecko ermittelte Wert markiert den höchsten Stand seit dem 21. März des vergangenen …