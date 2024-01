Die Experten von Alvarez & Marsal haben ihren jährlichen Activist Alert publiziert und gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten in Europa zu vermehrten Kampagnen seitens aktivistischer Investoren kommen wird. Konkret wurden 146 europäische (nicht namentlich genannte) Unternehmen identifiziert, bei denen in den nächsten 18 Monaten ein erhöhtes Risiko für öffentlichen Aktionärsaktivismus besteht. Die meisten Unternehmen (45) kommen aus der Industrie, gefolgt vom Consumer-Bereich (35), Technologie (20) und dem Energie-Sektor (13). Die Big 5-Zielregionen für Aktivisten in Europa sind laut Alvarez & Marsal weiterhin Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Skandinavien. In dem aktuellen Report erläutern die ...

