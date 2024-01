Inflation in den USA steigt

Werbung







Das US-Arbeitsministerium veröffentlichte am Donnerstag die Inflationsrate für den Dezember. Diese fiel mit 3,4 % höher aus als erwartet.



Nachdem sich die Inflationsrate im November noch bei 3,1 Prozent belief, legte diese im Folgemonat um 0,3 Prozentpunkte zu. Die Kerninflation hingegen ist im Dezember mit 3,9 Prozent leicht gefallen und liegt somit über der gesamten Inflationsrate, was auf eine Deflation im Energie- & Ernährungssektor zurückzuführen ist. Weiterhin bleibt die spannende Frage, wann nun die FED ihre angekündigten Zinssenkungen vornehmen wird. Da die Inflationsrate unter anderem eine Determinante für die Zinssetzung der Zentralbanken ist, sprechen Inflationsraten oberhalb der Zielinflation nicht unbedingt für sinkende Zinsen. Derzeit hält die FED ihre Zinsen innerhalb einer Spanne von 5,25 - 5,5 Prozent.









